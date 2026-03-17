“الألكسو” تعرب عن إدانتها الشديدة للعدوان الذي تتعرض له دول عربية

أعربت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) عن إدانتها الشديدة للعدوان الذي تتعرض له الدول العربية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت) جرّاء الانتهاكات الإيرانية لسيادة هذه الدول وإلحاق الضرر بمصالحها الاقتصادية وانتهاكها للقوانين الدولية والأعراف وضوابط حسن الجوار، وتهديدها للسّلم والأمن الدوليين واستقرار المنطقة العربية.
وعبرت “الألكسو” في بيان أصدرته اليوم، من مقرها بالعاصمة التونسية، عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية، وتضامنها الكامل مع الدول العربية كافّة, داعية إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والإيقاف الفوري للعدوان الهمجي الإيراني والإسرائيلي على الدول العربية