أمانة الشرقية تطلق مبادرة “رفقاء الخير” لتمكين الباعة الجائلين تقنيًا ضمن”بسطة خير 2026″

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة “رفقاء الخير”، الهادفة إلى دعم وتمكين الباعة الجائلين، من خلال تخصيص متطوع تقني لكل بائع لمساعدته في التسجيل الإلكتروني وتنظيم بيانات نشاطه التجاري، بما يسهم في تعزيز تجربة هذه الفئة المجتمعية وتسهيل مشاركتهم في فعاليات “بسطة خير 2026″، نحو ممارسة تجارية أكثر احترافية وتنظيمًا.
من جانبه، أكد وكيل الأمين للخدمات في أمانة المنطقة الشرقية،ذ محمود بن حسن الرتوعي، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الأمانة لتوفير بيئة منظمة ومحفزة للباعة الجائلين، وتعزيز مشاركاتهم المختلفة، بما يحقق التكافل المجتمعي ويدعم دمج المتطوعين في تطوير أنشطتهم التجارية والفعاليات المجتمعية.
“وتمثل مبادرة ‘رفقاء الخير’ خطوة إستراتيجية لدعم الباعة الجائلين، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل والإرشاد التقني المباشر، بما يعزز فرص نجاحهم واستدامة أنشطتهم التجارية، ويعكس التكامل بين العمل البلدي والمجتمع في خدمة فئة حيوية من المجتمع.
وأوضح الرتوعي أن المبادرة توفر دعمًا مباشرًا للباعة، عبر متطوعين يقدمون الإرشاد في إدخال البيانات والتسجيل في الأنظمة الإلكترونية، والتعريف بالآليات التنظيمية للفعالية، بما يضمن تجربة تجارية أكثر انسيابية واحترافية.
وقال إن فريق دعم وتمكين الباعة الجائلين في وزارة البلديات والإسكان، يحرص على دمج هذه الفئة في المنصات الرسمية، وتعزيز ثقافة تقبلهم ودعمهم ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، وتمكينهم من إنشاء مشاريع صغيرة مستدامة قابلة للنمو، بما يسهم في تطوير الاقتصاد المحلي ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة.
