وفرة السلع ومستلزمات العيد.. جولات رقابية لحماية المستهلك

تشهد الأسواق في جميع مناطق المملكة وفرة كبيرة في كافة السلع؛ منها التموينية والغذائية، وسط إقبال كبير على مستلزمات عيد الفطر المبارك. في هذا السياق، تواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة جولاتها الميدانية على الأسواق؛ حيث نفذت (8.815) زيارة تفتيشية على منافذ بيع مستلزمات العيد، وذلك ضمن جهودها لحماية المستهلك. وشملت الجولات محال الملابس الرجالية والنسائية، ومحال بيع الحلويات والهدايا المختلفة.

وتهدف الزيارات إلى التحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة الوزارة وضوابط التخفيضات والعروض الترويجية، إضافةً إلى رصد المخالفات التجارية واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.