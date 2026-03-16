وفرة السلع ومستلزمات العيد.. جولات رقابية لحماية المستهلك

صحيفة البلاد 28 / رمضان / 1447 هـ      16 مارس 2026

البلاد (الرياض)
تشهد الأسواق في جميع مناطق المملكة وفرة كبيرة في كافة السلع؛ منها التموينية والغذائية، وسط إقبال كبير على مستلزمات عيد الفطر المبارك. في هذا السياق، تواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة جولاتها الميدانية على الأسواق؛ حيث نفذت (8.815) زيارة تفتيشية على منافذ بيع مستلزمات العيد، وذلك ضمن جهودها لحماية المستهلك. وشملت الجولات محال الملابس الرجالية والنسائية، ومحال بيع الحلويات والهدايا المختلفة.
وتهدف الزيارات إلى التحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة الوزارة وضوابط التخفيضات والعروض الترويجية، إضافةً إلى رصد المخالفات التجارية واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

