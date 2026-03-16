وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظرائه بعدة دول

البلاد (الرياض)

‏أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت. وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع، وتداعياتها، والجهود المبذولة بشأنها.

كما تلقى وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار. وجرى خلال الاتصال بحث التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها. كما تلقى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا من وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية السيد جان نويل بارو. وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بيراموف. وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.