معلمو ومعلمات المملكة يحصدون 10 جوائز دولية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026

البلاد (الرياض)
حصد المعلمون والمعلمات السعوديون الذين شاركوا للمرة الأولى في معرض جنيف الدولي للاختراعات في دورته الـ51 لهذا العام على 10 جوائز دولية عبارة عن جائزة خاصة و9 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، وذلك خلال المعرض الذي يُعد أحد أهم وأكبر المعارض الدولية في مجالي الاختراع والابتكار.
وحقق الجائزة الدولية للمعرض والميدالية الذهبية المعلم الدكتور ناهض العودة، والمعلمة مريم العبدالقادر من تعليم الأحساء، فيما نالت المعلمة ابتسام الشهراني من تعليم عسير الميدالية البرونزية.
وفاز معلمو ومعلمات المملكة بـ6 ميداليات فضية لكل من: زكية اللحياني من تعليم مكة المكرمة، وندا آل عباس من تعليم نجران، وتركي السبيعي من تعليم الرياض، والدكتور حاصل الأسمري من تعليم عسير، وسمية العنزي من تعليم الشرقية، والمعلمة بيان العثمان من تعليم الأحساء.
وشاركت منظومة التعليم والتدريب في المملكة بالمعرض من خلال جناح خاص لوزارة التعليم، وتقديم 135 اختراعًا علميًا منها 10 اختراعات لطلبة التعليم العام و10 اختراعات للمعلمين والمعلمات، و111 اختراعًا من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، و4 اختراعات من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتنافس في المعرض 73 طالبًا وطالبة من التعليم العام والجامعي والتدريب التقني، إلى جانب 99 عضو هيئة تدريس، و10 معلمين ومعلمات مشاركين في المعرض للمرة الأولى من خلال 10 اختراعات.
وبادرت منظومة التعليم بتقديم حزمة من البرامج التأهيلية والتدريبية للطلبة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في المعرض؛ بهدف تعزيز جاهزيتهم وتمكينهم من التواصل الفعّال على المستوى الدولي، وتنمية مهاراتهم العملية.
وحقق الجائزة الدولية للمعرض والميدالية الذهبية المعلم الدكتور ناهض العودة، والمعلمة مريم العبدالقادر من تعليم الأحساء، فيما نالت المعلمة ابتسام الشهراني من تعليم عسير الميدالية البرونزية.
وفاز معلمو ومعلمات المملكة بـ6 ميداليات فضية لكل من: زكية اللحياني من تعليم مكة المكرمة، وندا آل عباس من تعليم نجران، وتركي السبيعي من تعليم الرياض، والدكتور حاصل الأسمري من تعليم عسير، وسمية العنزي من تعليم الشرقية، والمعلمة بيان العثمان من تعليم الأحساء.
وشاركت منظومة التعليم والتدريب في المملكة بالمعرض من خلال جناح خاص لوزارة التعليم، وتقديم 135 اختراعًا علميًا منها 10 اختراعات لطلبة التعليم العام و10 اختراعات للمعلمين والمعلمات، و111 اختراعًا من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، و4 اختراعات من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتنافس في المعرض 73 طالبًا وطالبة من التعليم العام والجامعي والتدريب التقني، إلى جانب 99 عضو هيئة تدريس، و10 معلمين ومعلمات مشاركين في المعرض للمرة الأولى من خلال 10 اختراعات.
وبادرت منظومة التعليم بتقديم حزمة من البرامج التأهيلية والتدريبية للطلبة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في المعرض؛ بهدف تعزيز جاهزيتهم وتمكينهم من التواصل الفعّال على المستوى الدولي، وتنمية مهاراتهم العملية.