السياسة

مطار الكويت يتعرض للهجوم وإصابة نظام الرادار

صحيفة البلادaccess_time28 / رمضان / 1447 هـ      16 مارس 2026

البلاد (الكويت)
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، أمس (الأحد)، تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم من عدة طائرات مسيّرة، أصابت نظام الرادار التابع للمطار. وقالت الهيئة في بيان رسمي: إن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية، مشيرة إلى تطبيق خطة الطوارئ المعتمدة منذ بداية الأزمة والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة.
وقالت الهيئة: إنها مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الطيران المدني، مضيفة أن الهجوم تسبب بأضرار مادية فقط، فيما سبق أن تعرّض المطار لهجوم مماثل يوم الخميس الماضي، دون تسجيل إصابات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *