مطار الكويت يتعرض للهجوم وإصابة نظام الرادار

البلاد (الكويت)

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، أمس (الأحد)، تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم من عدة طائرات مسيّرة، أصابت نظام الرادار التابع للمطار. وقالت الهيئة في بيان رسمي: إن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية، مشيرة إلى تطبيق خطة الطوارئ المعتمدة منذ بداية الأزمة والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة.

وقالت الهيئة: إنها مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الطيران المدني، مضيفة أن الهجوم تسبب بأضرار مادية فقط، فيما سبق أن تعرّض المطار لهجوم مماثل يوم الخميس الماضي، دون تسجيل إصابات.