الإقتصاد

مشروع لإنتاج البروتين الحيوي

صحيفة البلاد      28 / رمضان / 1447 هـ      16 مارس 2026

البلاد (الجبيل)
وافق مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، على تطوير مشروع إنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية أولية حوالي 1.4 مليار ريال، وبطاقة تصميمية تبلغ 50 ألف طن سنويًا.
وأوضحت الشركة أن المشروع حصل على موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم من الغاز الجاف، وسيتم تمويل المشروع من موارد الشركة والتسهيلات البنكية والمصادر التمويلية الأخرى، متوقعة الانتهاء منه وبدء الإنتاج التجريبي خلال النصف الثاني من عام 2027، والإنتاج التجاري في النصف الأول من عام 2028.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *