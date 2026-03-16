مشروع لإنتاج البروتين الحيوي

البلاد (الجبيل)

وافق مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، على تطوير مشروع إنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية أولية حوالي 1.4 مليار ريال، وبطاقة تصميمية تبلغ 50 ألف طن سنويًا.

وأوضحت الشركة أن المشروع حصل على موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم من الغاز الجاف، وسيتم تمويل المشروع من موارد الشركة والتسهيلات البنكية والمصادر التمويلية الأخرى، متوقعة الانتهاء منه وبدء الإنتاج التجريبي خلال النصف الثاني من عام 2027، والإنتاج التجاري في النصف الأول من عام 2028.