مذكرة تفاهم بين اتحادي الرياضات الإلكترونية وكرة السلة لرسم مستقبل الرياضات الرقمية بالمملكة

محمد الجليحي (الرياض)

في إطار جهوده لتعزيز التكامل بين الرياضات التقليدية والابتكارات الرقمية، وضمن مساعيه لتوسيع قاعدة لاعبي الرياضات الإلكترونية في المملكة، أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، تهدف إلى إرساء إطار عمل للتعاون المشترك في قطاع كرة السلة الإلكترونية، الذي يشهد نمواً متسارعاً وحضوراً متزايداً على الساحتين المحلية والدولية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والأستاذ هشام بن عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة، حيث تضع الاتفاقية إطاراً للتعاون المشترك في تطوير المواهب السعودية القادرة على تمثيل المملكة في منافسات الرياضات الإلكترونية على الساحة الدولية.

وبموجب هذا الإطار الجديد، سيعمل الاتحادان على زيادة المشاركة في البطولات، إلى جانب الالتزام بتبادل المعارف والخبرات الإدارية والفنية، بما يسهم في دعم منظومة العمل المشترك وتطويرها وفق أعلى المعايير.

كما يستهدف هذا التعاون دعم مسيرة المنتخبات الوطنية وتعزيز نجاحاتها، من خلال تطوير برامج متخصصة تستند إلى استراتيجيات فنية وخطط تكتيكية متقدمة، إلى جانب الارتقاء بمنظومة إدارة العمل الرياضي للأندية والفرق. وهو ما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “تمثل هذه الشراكة خطوة بارزة في مساعينا لتعزيز التكامل بين الرياضات التقليدية والرياضات الإلكترونية في المملكة. فمن خلال الجمع بين الحضور الراسخ للاتحاد السعودي لكرة السلة وخبرة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في المجال الرقمي، نعمل على بناء إطار متكامل يسهم في تطوير المواهب السعودية القادرة على تمثيل المملكة على الساحة الدولية. كما أن هذا التعاون يسرّع من وتيرة نجاح منتخباتنا الوطنية ويدعم بشكل مباشر مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية ورؤية السعودية 2030”.

من جانبه، قال هشام بن عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة: “من خلال شراكتنا مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، نتطلع إلى دمج الإرث العريق للاتحاد السعودي لكرة السلة في آفاق المجال الرقمي. ويؤسس هذا التعاون إطاراً لتبادل المعارف والخبرات الفنية، بما يسهم بشكل مباشر في تطوير استراتيجياتنا الفنية للمنتخبات الوطنية. ونتطلع إلى مستقبل واعد للرياضات التقليدية مع دخولها مرحلة جديدة في العصر الرقمي، وحضورها بشكل متزايد ضمن أهم المنافسات المحلية والعالمية”.

وتنسجم هذه الشراكة مع الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركزٍ عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030. ومن خلال الجمع بين الخبرات التنفيذية للاتحاد السعودي لكرة السلة وريادة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في المجال الرقمي، يسعى الطرفان إلى بناء منظومة متكاملة ومزدهرة لرياضة كرة السلة الإلكترونية التنافسية.