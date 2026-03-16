قلق عراقي بعد الهجمات المتكررة قرب سجن المطار

البلاد (بغداد)

أعربت السلطات العراقية، أمس (الأحد)، عن قلقها إزاء الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة على محيط مطار بغداد الدولي، والتي تهدد بشكل مباشر سجن المطار (الكرخ المركزي)، الذي يضم سجناء شديدي الخطورة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، في بيان: إن المنطقة تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية إلى ضربات متكررة، كان بعضها قريباً جداً من السجن، ما يثير القلق بشأن تأثيرها على إجراءاتنا الأمنية وخطط حماية البنى التحتية للسجن. وأضاف أن “الإجراءات الأمنية المتخذة تضمن مستوى معقولاً من الاطمئنان”، رغم الخطر المتزايد.

تأتي هذه الهجمات في سياق الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير، حيث تعلن فصائل عراقية منضوية ضمن ما يعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق” مسؤوليتها عن عشرات الهجمات بالمسيرات والصواريخ على قواعد أميركية وإسرائيلية في العراق والمنطقة. وأكد مصدران أمنيّان أن هجوماً بطائرات مسيرة استهدف مجمع مطار بغداد مساء السبت، ووصفه لعيبي بأنه “الأشد في هذه المنطقة”.

يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت الشهر الماضي نقل أكثر من 5700 معتقل من تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق، بعد انسحاب القوات الكردية من مراكز الاعتقال، وتم احتجازهم في سجن الكرخ الذي كان مركزاً عسكرياً أمريكياً سابقاً يعرف باسم معسكر كروبر.

ويقبع في سجون العراق حالياً آلاف العراقيين والأجانب المدانين بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، في ظل استمرار تهديدات الطائرات المسيرة، التي تزيد من تعقيد مهمة السلطات العراقية في تأمين مراكز الاحتجاز.