عقب إطلاق خدمة الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة.. خالد بن سلمان: المواطنون والمواطنات شركاء في الدفاع عن الوطن

البلاد (الرياض)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، أن المواطنين والمواطنات شركاء في الدفاع عن الوطن، من خلال وعيهم ويقظتهم لكل ما يستهدف وطنهم، داعياً إلى الإبلاغ عمَّا قد يشاهد من صواريخ وطائرات مسيرة عبر تطبيق “توكلنا”.

جاء ذلك في تغريدة على منصة “إكس” عقب إطلاق وزارة الدفاع خدمة الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، لتتيح للمواطنين والمقيمين في المملكة فرصة الإبلاغ عن أي مشاهدات جوية مشبوهة الطائرات المسيرة أو الصواريخ، وذلك لضمان وصول هذه البلاغات في وقت قياسي، بما يحقق سرعة الاستجابة لحماية الوطن وصون مقدراته. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، أن هذه الخدمة تعزز الشراكة الحقيقية بين المواطنين والمقيمين ومنظومة الدفاع، من منطلق دورهم المهم في الدفاع عن الوطن.

وأكد اللواء الركن المالكي، أن القوات المسلحة السعودية تمتلك القدرات المتقدمة اللازمة للتصدي لأي هجمات أو اعتداءات جوية قد تحدث -لا قدر الله- على المملكة، إلا أن هذه الخدمة تتيح المجال للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن كل ما يشكل تهديداً للوطن، وهي نقلة نوعية في تسخير التقنيات المتقدمة لإشراك المواطن والمقيم في اكتشاف التهديدات. وتعتبر وزارة الدفاع أن المواطنون والمقيمين شركاء أساسيين في حماية أمن المملكة والحفاظ على سلامتها، من خلال الإبلاغ عن أي مشاهدات جوية مشبوهة، مثل الطائرات المسيرة والصواريخ، عبر تطبيق توكلنا.

وتُسهم خدمة المشاهدات الجوية المشبوهة في تفعيل الدور التكاملي للمواطنين والمقيمين، وتعزز المسؤولية الوطنية لديهم، وتشجعهم على المشاركة الإيجابية في حماية الوطن وخدمته. كما تتيح استخدام أحدث التقنيات للإبلاغ الفوري والتفاعلي عن أي نشاط جوي مريب، ما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع أي تهديد محتمل. وتؤكد وزارة الدفاع أن قواتنا المسلحة تمتلك القدرات المتقدمة لمواجهة أي اعتداءات جوية، إلا أن دور المواطن والمقيم يظل محورياً؛ إذ يُعد الإبلاغ المبكر جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الوطني. ويُعد الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة خطوة نوعية في إشراك المجتمع في رصد التهديدات على المستوى الوطني، كما تُعتبر نقلة تقنية وتوعوية تعزز مشاركة الجميع في منظومة الدفاع الجوي، بما يسهم في اكتشاف المخاطر والتصدي لها بكفاءة.