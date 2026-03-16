سمو وزير الخارجية يبحث التطورات مع وزراء خارجية الكويت والبحرين والأردن والبرتغال

كما تلقى سمو وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الراهنة والجهود المبذولة حيالها.

وتلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا، من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.