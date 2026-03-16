السياسة

سمو وزير الخارجية يبحث التطورات مع وزراء خارجية الكويت والبحرين والأردن والبرتغال

صحيفة البلاد      16 مارس 2026

البلاد (الرياض)
‏أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع، وتداعياتها، والجهود المبذولة بشأنها.
كما تلقى سمو وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الراهنة والجهود المبذولة حيالها.
وتلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا، من  نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.
وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية جمهورية البرتغال باولو رانجيل.

وخلال الاتصال، ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع الراهنة، حيث جدد معالي وزير خارجية البرتغال إدانة بلاده للهجمات الإيرانية، وتضامنها الكامل مع المملكة، مثمنًا الجهود التي قامت بها المملكة في تقديم المساعدة والتسهيلات لمواطني بلاده الموجودين في المملكة في ظل الأوضاع الراهنة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

