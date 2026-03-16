المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

28 / رمضان / 1447 هـ 16 مارس 2026 البلاد (الرياض) أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جرّاء الفيضانات والانهيارات في عددٍ من المناطق، التي تسببت في وفاة وفقدان وإصابة عدد من الأشخاص. وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع إثيوبيا حكومةً وشعبًا في هذا الحادث الأليم، معبرةً عن تعازيها لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.