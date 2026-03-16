المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

28 / رمضان / 1447 هـ      16 مارس 2026

 

البلاد (الرياض)

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جرّاء الفيضانات والانهيارات في عددٍ من المناطق، التي تسببت في وفاة وفقدان وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع إثيوبيا حكومةً وشعبًا في هذا الحادث الأليم، معبرةً عن تعازيها لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

