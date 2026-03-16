الترجي يتغلب على الأهلي في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

حقق الترجي التونسي فوزًا صعبًا على الأهلي المصري بهدف دون مقابل في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.
كما أن هدف الترجي في الأهلي هو الأول أيضا منذ نهائي 2018، بعد 6 مباريات متتالية دون أهداف للفريق التونسي أمام الأحمر.
سجل محمد أمين توغاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، إثر لمسة يد على محمد هاني ظهير الأهلي.واعترض لاعبو الأهلي بشدة على ركلة الجزاء لعدة دقائق قبل تنفيذها.
وسيقام لقاء العودة على استاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل دون حضور جماهيري؛ تنفيذًا للعقوبة المفروضة عليه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
