الأمين العام لمجلس التعاون يزور مقر القيادة العسكرية الموحدة ويشيد بجهود منتسبي القوات المسلحة بدول المجلس

زار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم، مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.
وكان في استقباله قائد القيادة العسكرية الموحدة اللواء الركن عبدالعزيز أحمد البلوي، وعدد من كبار الضباط من دول المجلس، حيث استمع معاليه خلال الزيارة إلى إيجازٍ قدمه قائد القيادة، استعرض خلاله مهام القيادة العسكرية الموحدة وأدوارها في تعزيز التكامل والتنسيق العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، بما يسهم في دعم منظومة الأمن والدفاع الخليجي المشترك.
وأشاد الأمين العام خلال كلمته لمنتسبي القيادة، بالجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة بدول مجلس التعاون العاملون في القيادة العسكرية الموحدة، معبرًا عن اعتزازه وفخره بعملهم الاحترافي الذي يعكس المستوى العالي الذي تتمتع به الكوادر العسكرية الخليجية، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس وترسيخ منظومة الدفاع الخليجي المشترك.
وأعرب عن فخره واعتزازه بالمستوى الرفيع من الكفاءة والجاهزية التي أظهرتها القوات المسلحة في دول مجلس التعاون، وما برهنت عليه من احترافية عالية في التصدي للهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت دول المجلس، والدفاع عن سيادتها وأمنها بكل شجاعة وإخلاص وتضحية، مؤكدًا أن ما جسده رجال القوات المسلحة الخليجية من بسالة وتفان يعكس قوة وتماسك المنظومة الدفاعية لقواتنا الخليجية في حماية مقدرات دول المجلس وصون أمن واستقرار شعوبها.
كما أكد البديوي أن القيادة العسكرية الموحدة، تمثل إحدى الركائز المهمة للعمل العسكري الخليجي المشترك، وتعكس حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله- على تعزيز مسيرة التكامل العسكري بما يحقق الأمن والاستقرار لدول المجلس ويحفظ مقدراتها ومكتسباتها.