المحليات

ولي العهد يعزي سلطان عمان في وفاة فهد آل سعيد

صحيفة البلاد      27 / رمضان / 1447 هـ      15 مارس 2026

البلاد (جدة)
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا أمس (السبت)، بجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.
وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه ومواساته لجلالته في وفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد- رحمه الله- سائلًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته. فيما أعرب جلالة سلطان عُمان عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

