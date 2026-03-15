نائب وزير الخارجية يعقد اجتماعًا مع سفراء دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية لدى المملكة

البلاد (الرياض)
عقد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، اجتماعًا مع سفراء دول قارة أمريكا الجنوبية لدى المملكة.
وجرى خلال الاجتماع توضيح موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.
وجدّد سفراء دول أمريكا الجنوبية لدى المملكة خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المملكة، ودول الخليج وعددٍ من الدول العربية والإسلامية، مشيدين بالجهود التي تبذلها المملكة؛ لصون الأمن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على أمن الأراضي السعودية والتصدي بكفاءة لكل الهجمات السافرة، كما أعربوا عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ووكيل الوزارة للشؤون القنصلية المكلف السفير الدكتور محمد الشمري.
كما عقد المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، اجتماعًا مع سفراء الدول الآسيوية لدى المملكة.
وجرى خلال الاجتماع توضيح موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.
وجدّد سفراء الدول الآسيوية لدى المملكة خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المملكة ودول الخليج وعددٍ من الدول العربية والإسلامية، مشيدين بالجهود التي تبذلها المملكة لصون الأمن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على أمن الأراضي السعودية والتصدي بكفاءة لكل الهجمات السافرة، كما أعربوا عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول الآسيوية ناصر آل غنوم