الإقتصاد

موجز

صحيفة البلاد      27 / رمضان / 1447 هـ      15 مارس 2026

نتائج الشركات
أعلنت 45 شركة مدرجة في السوق السعودي الرئيسي (تاسي)، النتائج المالية لعام 2025 خلال الأسبوع الماضي؛ أبرزها أرامكو السعودية، وبترو رابغ، ودار الأركان. وارتفعت أرباح 20 شركة من تلك الشركات، في حين تراجعت 12 شركة.

منصة (لوجستي)
أطلقت الهيئة العامة للنقل عبر منصة (لوجستي) دليل المرخّصين في نشاط نقل البضائع بالشاحنات؛ بهدف تمكين الشركات المحلية والدولية من الوصول إلى الناقلين بسهولة، وتعزيز كفاءة نقل البضائع سواءً للنقل الداخلي أو إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

شركة تمويل
أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة (إيدج للتمويل) لمزاولة نشاطي تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي، ليصبح إجمالي عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 71 شركة، وذلك في إطار دعم (ساما) لقطاع الخدمات المالية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *