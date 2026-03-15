منظومة الاستثمار تستعرض الفرص العقارية

اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في معرض MIPIM بمدينة (كان) الفرنسية، وذلك تحت مظلة (استثمر في السعودية) بدعم وتمكين الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار؛ حيث استعرضت منظومة الاستثمار في المملكة فرصًا نوعية للمستثمرين والشركات في القطاع العقاري.

شارك في الجناح السعودي عدد من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، شملت وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للعقار، وشركة الدرعية، ومؤسسة حديقة الملك سلمان، وشركة المربع الجديد، وشركة السودة للتطوير.

وسلطت المملكة الضوء على الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمشروعات الوطنية الكبرى والفعاليات العالمية المرتقبة، وفي مقدمتها استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، إلى جانب التطور المتسارع في المدن السعودية، والتقنيات الذكية ومبادرات الاستدامة.