في أول رسالة منذ توليه منصبه.. مجتبى خامنئي: إيران لن تتراجع وستواصل القتال

البلاد (طهران)

توعّد مجتبى خامنئي، المرشد الإيراني الجديد، بمواصلة القتال في مواجهة ما وصفه بـ«الأعداء»، مؤكداً أن بلاده سترد على الهجمات الأخيرة، وأن الدول التي تقف وراءها «ستدفع الثمن».

وشدد خامنئي في أول رسالة له منذ توليه منصبه، على أن طهران لن تتراجع عن الرد، مشيراً إلى أن إيران ستثأر لمقتل عدد من قادتها الذين سقطوا خلال الضربات العسكرية الأخيرة، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت مواقع وشخصيات عسكرية إيرانية خلال الأيام الماضية.

وفي السياق ذاته، أعلنت طهران عزمها تصعيد قدراتها العسكرية في المرحلة المقبلة. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: إن البلاد ستزيد من استخدام الأسلحة المطورة، بما يشمل الصواريخ الباليستية وأنواعاً أخرى من الصواريخ ذات القدرة التدميرية الأكبر والدقة العالية، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وسط تصاعد حدة الخطاب السياسي والعسكري من مختلف الأطراف.