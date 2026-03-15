عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.. دعم المحتاجين حول العالم

البلاد (الرياض)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم مساعداته الإغاثية والإنسانية في مختلف الدول، مستهدفًا الفئات الأكثر احتياجًا والمتضررة. ففي حضرموت اليمنية، وزّع المركز 1,000 كرتون تمر استفاد منها 6,000 فرد في مديرية غيل بن يمين، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور لعام 2026م، بهدف دعم الأسر اليمنية المحتاجة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. كما دشن المركز في عدن مشروع توزيع 5,000 سلة غذائية على الأسر الأشد احتياجًا، مؤكّدًا الدور المستمر للمملكة في تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني.

ووزّع المركز 220 سلة غذائية في كوريبين بألبانيا استفاد منها 1,320 فردًا، و340 سلة غذائية في مدينة بيتنيتسا بالجبل الأسود استفاد منها 1,700 فرد، مستهدفًا الأرامل والأيتام والفئات المتعففة، في إطار مشروع “سلة إطعام” لعام 2026. كما تم توزيع 1,000 سلة غذائية في مدينة الأبيض بولاية جنوب كردفان بالسودان استفاد منها 5,895 فردًا من العائدين من النزوح والمتضررين. وفي بنغلاديش، وزّع المركز 1,050 سلة غذائية على الفئات الأشد احتياجًا وذوي الإعاقة والأيتام في مدينتي رايربازار ودانموندي، ضمن مشروع يهدف لتوزيع 10,000 سلة غذائية تشمل 60,000 مستفيد. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجيات المملكة الإنسانية والإغاثية العالمية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في مختلف البلدان، مؤكدًا التزام المملكة المستمر بدعم الشعوب الشقيقة والصديقة في الأزمات الإنسانية والمعيشية.