عبر تطبيق نسك بالمسجد النبوي.. تنظيم دخول الزوار إلى الروضة الشريفة

البلاد (المدينة المنورة)

تُعدُّ الروضة الشريفة من أشرف بقاع الأرض في المسجد النبوي، وتشهد إقبالاً كبيرًا من المصلين والزوار، ما استدعى اعتماد تنظيم دقيق للدخول عبر حجز مسبق من تطبيق “نسك” وفترات مخصّصة للرجال والنساء، بما يضمن انسيابية الحركة وأداء الصلاة في أجواء آمنة ومنظمة.

تُعدُّ الروضة الشريفة من أشرف بقاع الأرض، وهي الموضع المبارك الواقع بين بيت النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- بيت السيدة عائشة- رضي الله عنها- وبين المنبر الشريف في المسجد النبوي.

واستند المؤرخون في توثيق فضل هذا الموضع ومكانته في المسجد النبوي إلى الحديث الصحيح عن النبي- صلى الله عليه وسلم:” ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة”.

وتقع الروضة الشريفة في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد النبوي، وتحدّها من الشرق حجرة السيدة عائشة- رضي الله عنها- ومن الغرب المنبر الشريف، ومن الجنوب جهة القبلة، ومن الشمال الخط الموازي لنهاية بيت السيدة عائشة- رضي الله عنها. وتبلغ مساحة الروضة الشريفة نحو 330 مترًا مربعًا، بطول يقارب 22 مترًا، وعرض نحو 15 مترًا، وهي مساحة محدودة قياسًا بالإقبال الكبير من المصلين والزوار الراغبين في الصلاة فيها. ونظرًا لمحدودية المساحة، يتم تنظيم زيارة الروضة الشريفة عبر حجزٍ مسبق من خلال تطبيق “نسك”، بما يُسهم في تنظيم حركة الزوار وتمكين أكبر عدد ممكن منهم من أداء الصلاة في أجواء منظمة وآمنة.

وتُخصَّص لزيارة الروضة الشريفة فترات محددة يوميًا للرجال والنساء، ضمن تنظيم دقيق يراعي الطاقة الاستيعابية للموقع، ويحقق انسيابية الحركة داخل المسجد النبوي.

وتبدأ آلية الدخول بمرور الزوّار عبر بوابات الفرز البصري للأفراد والحملات، ثم الانتقال إلى منطقة قراءة التصاريح، يليها التوجّه إلى منطقة الانتظار الداخلية، وبعد اكتمال العدد يتم توجيه الفوج إلى داخل الروضة الشريفة.

ويجري هذا التنظيم وفق آلية محكمة تُسهم في تسهيل الحركة وتقليل زمن الانتظار، بما يتيح للزوّار أداء الصلاة في هذا الموضع المبارك في أجواء من الطمأنينة والسكينة.