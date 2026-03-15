ضبط 21 ألف مخالف وترحيل 8 آلاف

البلاد (الرياض)

كشفت وزارة الداخلية أمس، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت خلال أسبوع، عن ضبط 21320 مخالفاً في مناطق المملكة كافةً.وأوضحت الوزارة أن الحملات أسفرت عن ضبط 15339 مخالفاً لنظام الإقامة، و3687 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2294 مخالفًا لنظام العمل، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1683 شخصاً، منهم 36% يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 2%.

وأبانت أنه جرى ضبط 72 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم ضبط 22 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 21573 وافداً مخالفاً، منهم 19965 رجلاً، و1608 سيدات، كما تم إحالة 14363 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2206 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8104 مخالفين.

وأكدت الوزارة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلتي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، إضافةً إلى التشهير به. وأضافت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و999، و996 في بقية مناطق المملكة.