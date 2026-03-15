شدد على الالتزام بأنظمة العمرة.. الربيعة: لا حج إلا بتأشيرة نظامية

البلاد (مكة المكرمة)

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أهمية استمرار الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لموسم العمرة، بما في ذلك تفويج المعتمرين إلى المطارات؛ وفق المواعيد المحددة، والتحديث المستمر لبيانات مغادرتهم عبر منصة “نسك مسار”، إلى جانب دعوة الشركات إلى المشاركة الفاعلة في منتدى العمرة والزيارة في نسخته الثالثة.

جاء ذلك في كملته خلال رعايته اللقاء الدوري السابع عشر مع شركات العمرة السعودية، الذي عقدته وزارة الحج والعمرة عبر الاتصال المرئي أمس (السبت)، بمناسبة ختام أعمال موسم العمرة لعام 1447هـ، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة وممثلي شركات العمرة، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع وتقييم نتائج الموسم، والوقوف على أبرز النجاحات والتحديات. وثمّن الربيعة جهود شركات العمرة، وتعاونها خلال موسم رمضان، وما بذلته من أعمال أسهمت في خدمة ضيوف الرحمن ومعالجة أوضاع المعتمرين المتعثرين وإعادتهم إلى وجهاتهم. وشدد على الضوابط المنظمة لموسم الحج، مؤكدًا أنه لا حج إلا بتأشيرة حج نظامية، ولا يمكن أداء الحج بتأشيرة عمرة، مع التذكير بالمواعيد التنظيمية لموسم العمرة، حيث سيكون آخر إصدار تأشيرات العمرة في الأول من شهر شوال، وآخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة في الخامس عشر من شوال، على أن يكون آخر موعد لبقائهم في المملكة في الأول من شهر ذي القعدة. وتضمّن اللقاء عرضًا لأبرز مؤشرات موسم العمرة والنجاحات المتحققة خلاله، إضافة إلى الاستعدادات لمنتدى العمرة والزيارة في نسخته الثالثة لعام 2026م، والدور الذي يمثله المنتدى في دعم الشراكات وتبادل الخبرات واستعراض الفرص المتاحة بما يسهم في الارتقاء بمنظومة خدمات العمرة والزيارة. يأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة الحج والعمرة مع شركات العمرة، بهدف تعزيز التواصل مع شركاء القطاع ومتابعة تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بتجربة المعتمر والزائر.