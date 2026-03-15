سمو وزير الخارجية يعزي هاتفيًا وزير خارجية عُمان في وفاة فهد بن محمود آل سعيد

27 / رمضان / 1447 هـ      15 مارس 2026

 

البلاد (الرياض)

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بالسيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان.

وعبر سمو وزير الخارجية خلال الاتصال عن صادق التعازي والمواساة، لمعاليه ولأسرة الفقيد، في وفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد -رحمه الله-، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

