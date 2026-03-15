رحيل عبدالرحمن البيشي بعد معاناة مع المرض

نعى ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اللاعب الدولي السابق عبدالرحمن البيشي الذي وافته المنية أمس الأحد عن عمر 43 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض التصلب الجانبي الضموري.
وتقدم المسحل، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وجميع منسوبيه، بخالص التعازي والمواساة لأسرة اللاعب الراحل، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وكان عبدالرحمن البيشي قد أعلن في عام 2019 إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض عصبي نادر يؤثر على الخلايا العصبية المسؤولة عن الحركة.
وخلال السنوات الأخيرة، خاض البيشي رحلة علاجية صعبة بعد تدهور حالته الصحية تدريجيًا؛ حيث فقد القدرة على الحركة في مراحل متقدمة من المرض، وسط دعم واسع من الوسط الرياضي وجماهير كرة القدم السعودية.
بدأ البيشي مشواره الكروي في الفئات السنية لنادي النصر، قبل أن يظهر مع الفريق الأول في عام 2000 ويصبح أحد أبرز نجومه في تلك الفترة.
واشتهر اللاعب بلقب الأباتشي؛ بفضل سرعته الكبيرة ومهاراته الفنية، إضافة إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، ما جعله عنصرًا مهمًا في تشكيلة النصر خلال بدايات الألفية الجديدة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م