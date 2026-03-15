الهلال يتجاوز الفتح بصعوبة ويرتقي للوصافة

البلاد (جدة)
حقق فريق الهلال فوزًا صعبًا على مضيفه الفتح بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت ضمن منافسات جولة يوم العلم الـ 26 من دوري روشن.
جاءت المباراة قوية ومتكافئة بين الفريقين منذ الدقائق الأولى، حيث حاول كل طرف فرض أسلوبه داخل أرض الملعب والبحث عن هدف التقدم.
في الشوط الثاني، نجح الهلال في كسر حالة التعادل سريعًا، حيث تمكن اللاعب سيرجي سافيتش من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، وذلك بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني، ليمنح فريقه أفضلية مهمة في اللقاء.
بهذا الانتصار رفع الهلال رصيده إلى 64 نقطة، ليواصل ملاحقة النصر في صراع صدارة الدوري روشن، محافظًا على المركز الثاني.
أما فريق الفتح فقد تجمد رصيده عند 28 نقطة، في المركز 13 في جدول الترتيب.
سافيتش يسجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 48.#الفتح 0 × 1 #الهلالpic.twitter.com/vMhTHyEGCl#صحيفة_البلاد | #جولة_يوم_العلم | #نادي_الفتح | #نادي_الهلال | #الفتح_الهلال@mosgovsa | @SPL | @Alhilal_FC | @FatehClub
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 14, 2026