النصر يعبر الخليج بخماسية ويعزز صدارته لـ” روشن”

البلاد (جدة)
عزز فريق النصر صدارته لدوري روشن للمحترفين، بعدما نجح في تحقيق فوز سهل على مضيفه الخليج، بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من البطولة.
دخل النصر المباراة بحثًا عن الفوز ولا شيء غيره؛ حيث أهدر البرتغالي جواو فيليكس كرة هدف محقق في الدقائق الأولى بعد تألق من حارس الخليج، فيما حاول لاعبو الدانة هز الشباك العالمي، لكن تصدى البرازيلي بينتو للعديد من الهجمات المحققة للخليج.
فك عبدالله الحمدان شفرة دفاعات الخليج في الدقيقة 31، وأضاف أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 54، فيما أحرز البرتغالي جواو فيليكس الهدف الثالث في الدقيقة 73.
وبصم جواو فيليكس على هدفه الثاني في اللقاء والرابع للنصر في الدقيقية 79 من عمر المباراة.
واختتم البرازيلي أنجيلو مهرجان الأهداف في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع؛ حيث سجل الهدف الخامس لصالح نادي النصر من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من جواو فيليكس.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 67 في الصدارة، بينما تجمد رصيد الخليج عند النقطة 30 في المركز الحادي عشر.
عبدالله الحمدان يسجل الهدف الأول للنصر في الدقيقة 30.
#الخليج 0 × 1 #النصر
أيمن يحيى يضيف الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 54.
#الخليج 0 × 2 #النصر
جواو فيليش يضيف الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 73.
#الخليج 0 × 3 #النصر
جواو فيليش يضيف الهدف الرابع لصالح النصر في الدقيقة 79.
#الخليج 0 × 4 #النصر
