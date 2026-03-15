القدية للاستثمار تطلق مبادرة “إفطار صائم” بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية

البلاد (الرياض)
في إطار تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية وترسيخ قيم التكافل والتراحم خلال شهر رمضان المبارك، أطلقت شركة القدية للاستثمار مبادرة مجتمعية بعنوان: “إفطار صائم.. العشر الأواخر”، وذلك بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية وبالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض ممثلةً بمكاتب مدينتي، وبمشاركة متنزهّي Six Flags مدينة القدية وأكواريبيا المائي.
وتهدف المبادرة إلى تقديم نموذج رائد في العمل التطوعي الميداني، من خلال تمكين الشباب الكشافة للمشاركة في تنظيم وتنفيذ مشروع إنساني يخدم المجتمع خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ بما يعزز ثقافة العمل التطوعي ويجسد روح التعاون بين مختلف الجهات المجتمعية.
وتتضمن “المبادرة” توزيع 10,000 وجبة إفطار متكاملة للصائمين في عدد من أحياء مدينة الرياض، بمشاركة فرق الكشافة الذين سيتولون تنظيم وتنفيذ عمليات التوزيع ميدانيًا، بما يضمن توزيع الوجبات بطريقة منظمة وفعالة.
كما تشمل “المبادرة” توزيع عدد من تذاكر الدخول المجانية إلى المتنزه الترفيهي Six Flags مدينة القدية، حيث سيتم وضع التذاكر داخل عدد من أكياس الوجبات بشكل عشوائي؛ بهدف إدخال البهجة على المستفيدين وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بتجارب ترفيهية استثنائية في مدينة القدية.
وتأتي الشراكة مع جمعية الكشافة العربية السعودية لما تمتلكه الجمعية من خبرة تنظيمية في إدارة المبادرات التطوعية والأنشطة الميدانية، إضافة إلى قدرتها على تدريب كوادر شبابية مؤهلة تسهم في تنفيذ المبادرة بكفاءة عالية، وبما يعزز أثرها المجتمعي ويسهم في إنجاح تنفيذها وتحقيق أهدافها الإنسانية.
وتنسجم هذه المبادرة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الإسهام في تعزيز خدمة المجتمع ودعم المبادرات المجتمعية، إلى جانب ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتمكين الشباب للمشاركة الفاعلة في المبادرات التي تخدم المجتمع وتسهم في تعزيز جودة الحياة.
كما تعكس المبادرة التزام شركة القدية للاستثمار بدورها المجتمعي، وحرصها على بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الوطنية لإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التكافل.
