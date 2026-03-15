الشباب يواصل صحوته ويتجاوز الأخدود بثنائية

البلاد (جدة)
واصل فريق الشباب صحوته، وحقق فوزًا مهمًا على ضيفه الأخدود بهدفين دون رد،في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب إس إتش جي آرينا بالرياض، ضمن منافسات جولة يوم العلم الـ26 من عمر دوري روشن السعودي.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الشباب إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 13 نقطة في المركز السابع عشر، وقبل الأخير بجدول الترتيب.
عبدالرزاق حمدالله يسجل الهدف الأول للشباب من ركلة جزاء في الدقيقة 19.
كاراسكو يضيف الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 58.
