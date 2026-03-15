الشباب يواصل صحوته ويتجاوز الأخدود بثنائية

صحيفة البلاد      27 / رمضان / 1447 هـ      15 مارس 2026

البلاد (جدة)

واصل فريق الشباب صحوته، وحقق فوزًا مهمًا على ضيفه الأخدود بهدفين دون رد،في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب إس إتش جي آرينا بالرياض، ضمن منافسات جولة يوم العلم الـ26 من عمر دوري روشن السعودي.

سجل ثنائية الشباب كل من عبد الرزاق حمدالله “ركلة جزاء” ويانيك كاراسكو في الدقيقتين 19 و58 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الشباب إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 13 نقطة في المركز السابع عشر، وقبل الأخير بجدول الترتيب.

m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

