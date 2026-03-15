الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيرة

واس (أبوظبي) تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم مع 4 صواريخ باليستية، و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فإنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 298 صاروخًا باليستيًّا، و15 صاروخًا جوالًا، و1606 طائرات مسيرة, ونتج عن هذه الاعتداءات مقتل 6 أشخاص و142 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من عدة جنسيات.