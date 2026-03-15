أكثر من 81 ألف م³ من المياه و874 كادرًا تشغيليًا لضمان أعلى معايير النظافة في المسجد الحرام

البلاد (مكة المكرمة)
سجّلت الأعمال التشغيلية الخاصة بدورات المياه في المسجد الحرام خلال (15) يومًا، جهودًا مكثفة ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف المحافظة على أعلى مستويات النظافة والجاهزية التشغيلية لخدمة قاصدي الحرم.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي استهلاك المياه في دورات المياه بلغ نحو 81.000 متر مكعب خلال الفترة المذكورة فيما بلغ إجمالي المواد المستخدمة في أعمال التنظيف 19.123 لترًا في إطار العناية المستمرة بالمرافق الخدمية داخل المسجد الحرام.
ويبلغ إجمالي عدد دورات المياه ضمن نطاق التشغيل 9.214 دورة مياه إضافة إلى 362 فواحة موزعة داخل مرافق دورات المياه لتحسين جودة البيئة داخل المرافق حيث بلغ إجمالي المواد المستخدمة للفواحات 700 لتر خلال الفترة نفسها.
وعلى صعيد القوى العاملة يعمل على تشغيل هذه المنظومة 890 موظفًا وموظفة، يشملون 16 من مقدمي الخدمة بالهيئة (12 رجلًا و4 نساء) إضافة إلى 73 مشرفًا ومشرفة و801 عامل وعاملة بما يعكس حجم الجهود الميدانية المبذولة لضمان استمرارية الخدمات على مدار الساعة.
وفيما يتعلق بالأعمال التشغيلية المنفذة فقد تم تنفيذ 180 غسلة شاملة لدورات المياه إلى جانب 150 مسحة (غسيل سريع) ضمن أعمال المتابعة المستمرة للمحافظة على مستوى النظافة والجاهزية التشغيلية للمرافق.
وتشير المؤشرات التشغيلية إلى أن متوسط استهلاك المياه اليومي بلغ نحو 5.400 متر مكعب فيما بلغ متوسط استهلاك مواد التنظيف اليومي قرابة 1.275 لترًا إضافة إلى 12 غسلة يوميًا و10 مسحات يومية، مع متوسط استهلاك للفواحات يصل إلى 47 لترًا يوميًا.
يُذكر أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهود التشغيلية المتواصلة التي تبذلها الهيئة لضمان تقديم خدمات متكاملة لقاصدي المسجد الحرام وتهيئة بيئة نظيفة وصحية تعينهم على أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
