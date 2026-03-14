معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة يقيّم كفاءة نظام الحافلات السريعة (BRT)

ينفذ معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، دراسة علمية متخصصة لتقييم الكفاءة التشغيلية لنظام الحافلات السريعة (BRT) في المدينة المنورة خلال موسم رمضان، وذلك باستخدام النمذجة والمحاكاة الحاسوبية لتحليل أداء النظام في الظروف التشغيلية الفعلية.
وتركز الدراسة على تحليل أداء نظام “أوقف مركبتك واركب” (Park and Ride)، الذي يربط المسجد النبوي الشريف بالمواقف الطرفية، من خلال قياس كفاءة التشغيل، وتحليل زمن الرحلات، وتقييم مستوى الانسيابية في حركة الحافلات، إلى جانب دراسة التحديات المرتبطة بفترات الذروة التي تشهد ارتفاعًا في كثافة الزوار والمصلين خلال شهر رمضان.
تأتي هذه الدراسة في ظل ما يشهده النقل العام في المدينة المنورة من أهمية متزايدة خلال المواسم ذات الكثافة العالية، وما يصاحب ذلك من الحاجة إلى أدوات علمية دقيقة تسهم في فهم الواقع التشغيلي للنظام، ورصد التحديات المحتملة، واقتراح الحلول المناسبة لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمة.
وتسهم نتائج هذه الدراسة في تقديم تقييم علمي للوضع الراهن لنظام الحافلات السريعة في المدينة المنورة خلال موسم رمضان، إلى جانب دعم الجهات المعنية بمقترحات تشغيلية تستند إلى التحليل العلمي، بما يعزز كفاءة النقل، ويسهم في تحسين تجربة الزوار، ويدعم الجهود المبذولة في إدارة الحركة خلال المواسم ذات الكثافة العالية.
وتأتي هذه الدراسة ضمن جهود معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في توظيف البحث العلمي والدراسات التطبيقية للإسهام في تطوير منظومة الخدمات، ودعم كفاءة التشغيل، وتعزيز جودة تجربة ضيوف الرحمن في الحج والعمرة والزيارة.