سمو وزير الثقافة يثمّن صدور الأمر الملكي بالموافقة على تأسيس جامعة الرياض للفنون

ثمَّن صاحبُ السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيسُ مجلس أمناء جامعة الرياض للفنون، صدورَ الأمر الملكي الكريم القاضي بالموافقة على تأسيس جامعة الرياض للفنون بنظامها الخاص.
ورفَع سموُّه الشكرَ والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، نظيرَ ما تحظى به القطاعات الثقافية من اهتمامٍ كبير من القيادة الرشيدة؛ لتعزيز دورها إقليميًا وعالميًا وترسيخ مكانة المملكة كحاضنةٍ للإبداع الثقافي ورائدةٍ في تنمية الاقتصاد الإبداعي.
وأشار سموه إلى أن تأسيس الجامعة يأتي ضمن مبادرات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، التي تركز في عددٍ من مبادراتها على تنمية القدرات الثقافية، وتسعى إلى بناء الكفاءات الوطنيّة وتمكينها بما يتوافق مع الطلب المتزايد في القطاعات الثقافية، ويحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلت الثقافة محورًا أساسيًا في تعزيز الهويّة الوطنية، والتبادل الثقافي الدولي، وتنمية الإبداع.
وأكد سمو وزير الثقافة أن رؤية جامعة الرياض للفنون تُركّز على الريادة والمرجعية العالمية في دعم الفنون والثقافة، وأن الجامعةَ ماضيةٌ قُدُمًا في تحقيق رسالتها المتمثلة في تطوير القطاعات الثقافية، وتعزيز إسهامها في المشهد الحضاري والعلمي والاقتصادي، من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات البحثية المتقدمة.
