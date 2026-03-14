بريمونتادا مثيرة في روشن.. القادسية يتغلب على الأهلي بثلاثية

بريمونتادا دراماتيكية، تمكن القادسية من الفوز على ضيفه الأهلي بثلاثية مقابل هدفين، في المواجهة الكبيرة، التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر دوري روشن.

سجل ثنائية الأهلي كل من إيفان توني وفالنتين أتانغانا في الدقيقتين 27 و42، فيما جاءت ثلاثية القادسية عن طريق مصعب الجوير وتركي العمار وإبراهيم محنشي في الدقائق 63 و90+2 و90+9 من عمر المباراة.

أخذ القادسية زمام المبادرة منذ الدقائق الأولى في المباراة في محاولة لفرض طريقته وأسلوبه على مجريات اللعب مبكرًا.

مع مرور الوقت بدأ الأهلي يدخل في أجواء المباراة بعدما هدوء رتم الاندفاع الهجومي من جانب لاعبي القادسية.

وانحصر اللعب في أغلب الوقت خلال الربع ساعة الأولى بالشوط الأول في منطقة وسط الملعب وسط غياب خطورة وفعالية حقيقة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 26، نجح إيفان توني في تسجيل الهدف الأول للأهلي بعدما استغل خطأ خط دفاع القادسية في تشتيت الكرة، ليسدد توني الكرة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس القادسية كوين كاستيلز الذي اكتفى بمشاهدة الكرة.

بعد التأخر في النتيجة، حاول القادسية تنظيم صفوفه على أمل العودة في النتيجة إلا أنه اصطدم بتنظيم الأهلي لصفوفه وشن هجمات مرتدة سريعة.

وفي الدقيقة 41، نجح فالنتين أتانغانا في تسجيل الهدف الثاني للأهلي بعد عرضية رائعة من فرانك كيسيه من الجانب الأيمن.

بدأ الشوط الثاني بإثارة كبيرة بعد تدخل قوى من جهاد على قدم جالينو في منتصف الملعب ليقرر الحكم منح جهاد بطاقة صفراء في الدقيقة 45، وسط اعتراض من لاعبي الأهلي لما اعتبروه تهورا كبيرا من جانب لاعب القادسية.

وفي الدقيقة 63، نجح القادسية ترجمته سيطرته إلى أهداف وقلص مصعب الجوير النتيجة مسجلاً الهدف الأول لفريقه.

وفي الدقيقة 90+2، تمكن تركي العمار في تسجيل هدف التعادل وسط إثارة كبيرة

وفي الدقيقة 90+9، أشعل إبراهيم محنشي اللقاء بتسجيل الهدف الثالث لفريقه ليحقق القادسية ريمونتادا مثيرة على حساب ضيفه الأهلي.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد القادسية إلى 60 نقطة في المركز الرابع، فيما تجميد رصيد الأهلي عند 62 نقطة في المركز الثاني.