القيادة العامة لقوة دفاع البحرين: اعتراض (121) صاروخًا و(193) طائرة مسيّرة استهدفت مملكة البحرين منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

26 / رمضان / 1447 هـ      14 مارس 2026

واس (المنامة)
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظوماتها الدفاعية الجوية تمكنت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغاشمة من اعتراض وتدمير (121) صاروخًا و(193) طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.
وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان، أن استخدام إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.
وطالبت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الجميع في البحرين؛ بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

