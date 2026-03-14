الفيحاء يتجاوز الاتفاق بهدف وحيد في روشن

حقق فرق الفيحاء فوزًا صعبًا على نظيره الاتفاق، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 26 بدوري روشن.

سجل اللاعب ألفا سيميدو الهدف الأول لفريق الفيحاء في الدقيقة 21، بعد استغلاله لعرضية من الجانب الأيمن، ليرتقي أعلى الجميع ويسدد الكرة برأسه لتدخل الشباك، وسط محاولة فاشلة من الحارس.

وفي الدقيقة 54، سجل اللاعب فاشون ساكالا الهدف الثاني لفريق الفيحاء، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 33 نقطة بالمركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 39 نقطة بالمركز السابع.