الرياضة

الفيحاء يتجاوز الاتفاق بهدف وحيد في روشن

صحيفة البلاد 26 / رمضان / 1447 هـ      14 مارس 2026

البلاد (جدة)

حقق فرق الفيحاء فوزًا صعبًا على نظيره الاتفاق، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 26 بدوري روشن.

سجل اللاعب ألفا سيميدو الهدف الأول لفريق الفيحاء في الدقيقة 21، بعد استغلاله لعرضية من الجانب الأيمن، ليرتقي أعلى الجميع ويسدد الكرة برأسه لتدخل الشباك، وسط محاولة فاشلة من الحارس.

وفي الدقيقة 54، سجل اللاعب فاشون ساكالا الهدف الثاني لفريق الفيحاء، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 33 نقطة بالمركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 39 نقطة بالمركز السابع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

