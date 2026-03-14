الرياض يقلب الطاولة على الاتحاد بثلاثية

البلاد (جدة)
قلب فريق الرياض تأخره أمام الاتحاد ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة، التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن.
سجل ثلاثية الرياض كل من لياندرو أنتونيس وتوزي ومامادو سيلا في الدقائق 48 و80 90+4، فيما جاء هدف الاتحاد عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 4 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الرياض إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 42 نقطة في المركز السادس.
يوسف النصيري يسجل الهدف الأول #الرياض 0 × 1 #الاتحاد
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 13, 2026
لياندرو أنتونيس يسجل هدف التعادل للرياض في الدقيقة 48#الرياض 1 × 1 #الاتحاد
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 13, 2026
توزي يضيف الهدف الثاني للرياض في الدقيقة 80#الرياض 2 × 1 #الاتحاد
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 13, 2026
مامادو سيلا يضيف الهدف الثالث للرياض في الدقيقة 94#الرياض 3 × 1 #الاتحاد
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 13, 2026