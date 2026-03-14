الرياض يقلب الطاولة على الاتحاد بثلاثية

صحيفة البلاد      26 / رمضان / 1447 هـ      14 مارس 2026

البلاد (جدة)

قلب فريق الرياض تأخره أمام الاتحاد ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة، التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن.

سجل ثلاثية الرياض كل من لياندرو أنتونيس وتوزي ومامادو سيلا في الدقائق 48 و80 90+4، فيما جاء هدف الاتحاد عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 4 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الرياض إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 42 نقطة في المركز السادس.

 

 

 

