الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الخامس عشر على التوالي

صحيفة البلاد 26 / رمضان / 1447 هـ      14 مارس 2026

البلاد (القدس المحتلة)

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، أمام الزوار والمصلين، لليوم الخامس عشر على التوالي، وسط إجراءات مشددة على الحواجز العسكرية ومداخل المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية.

من جانب آخر، أصيب أربعة فلسطينيين بجروح مختلفة، اليوم، جراء هجوم مجموعة من المستعمرين بحماية من قوات الاحتلال على قرية كيسان شرق مدينة بيت لحم، ترافق ذلك مع اعتداء واسع على ممتلكات الفلسطينيين في القرية.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

