أمانة جدة تزيل تعديات على أرض حكومية بحي الأجواد

البلاد (جدة)
أزالت أمانة محافظة جدة أمس, تعديات على أرض حكومية بحي الأجواد ضمن نطاق بلدية بريمان الفرعية، وذلك بعد رصد اعتداء تمثل في إنشاء مبانٍ ومحال تجارية بطرق غير نظامية على الموقع.
وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية فهد بن شرف المالكي, أن الفرق الرقابية رصدت التعدي خلال جولاتها الميدانية، حيث تبين إقامة إنشاءات ومحال تجارية داخل أرض حكومية تابعة لإحدى الوزارات دون وجود مستندات نظامية، مبينًا أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإزالة المخالفات على مساحة إجمالية بلغت (74,050) مترًا مربعًا.
وأشار إلى أنه تم الرفع إلى هيئة عقارات الدولة لاستكمال الإجراءات النظامية بحكم الاختصاص، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن أعمال الأمانة المستمرة لمعالجة التعديات على الأراضي الحكومية وتطبيق الأنظمة والحد من استغلال المواقع العامة بطرق غير نظامية.
وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جولاتها الرقابية الميدانية لرصد المخالفات ومعالجتها وفق الأنظمة، داعيةً إلى الالتزام بالاشتراطات النظامية وعدم التعدي على الأراضي الحكومية، والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر تطبيق “بلدي” أو مركز البلاغات الموحد (940)، حفاظًا على الممتلكات العامة.