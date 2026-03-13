19 نادياً و80 لاعباً.. الجهاز الفني للأخضر ينهي برنامج زيارات الأندية استعداداً للمونديال

البلاد (جدة)

أنهى الجهازان الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول مرحلة برنامج الزيارات الميدانية لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك في إطار برنامج الإعداد المبكر لمشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026.

وشملت الزيارات أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى نادي أبها، سعيًا لتفعيل خطة عمل تستهدف تعزيز التكامل والشراكة الفنية بين المنتخب والأندية، وتحقيق التوافق في المستهدفات، بالشكل الذي يسهم في الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية الفنية والبدنية قبل المونديال.

وتم خلال زيارات الجهازين الفني والإداري في المنتخب للأندية عقد اجتماعات مع اللاعبين والأجهزة الفنية، شُرحت خلالها مرتكزات خطة برنامج الإعداد التي تهدف إلى الرفع من الجاهزية البدنية والفنية، والتركيز على أهمية الالتزام ببرامج متكاملة تشمل الاستشفاء والتغذية وجودة النوم، بما يخدم مصلحة اللاعب والمنتخب في آنٍ واحد، استعداداً للبطولة المقرر انطلاقها في الحادي عشر من شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وخلص البرنامج إلى زيارة 19 نادياً في 13 مدينة ومحافظة، والاجتماع مع 80 لاعباً، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية في الأندية، لما يفوق 40 ساعة من الاجتماعات؛ في نهج يعكس الشراكة الفعلية والتكامل المؤسسي بين المنتخب والأندية، للرفع من جاهزية الأخضر ودعم حضوره التنافسي في كأس العالم 2026.