هيئة الطرق توضح الطرق المؤدية لدول مجلس التعاون الخليجي

البلاد (الرياض)
أوضحت الهيئة العامة للطرق أبرز الطرق المؤدية لدول لمجلس التعاون الخليجي، انطلاقًا من دور شبكة الطرق الحيوي في ربط المناطق والدول المجاورة، مما يؤكد ريادة المملكة كونها الأولى عالميًا في ترابط الطرق، كما تتميز المملكة بمساحتها الشاسعة التي تربطها بـ8 دول مجاورة.
وأفادت الهيئة أن عدد طرق دولة الكويت طريقان، الأول “الخفجي – النعيرية – الرياض” والثاني “الرقعي – حفر الباطن – المجمعة – مكة المكرمة” ويستخدم الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة طريق “البطحاء – سلوى – الهفوف – الرياض”.
في حين يستخدم الأشقاء من دولة قطر طريق “سلوى – الهفوف – الرياض – الطائف”، أما بالنسبة لأهالي مملكة البحرين، فيعبرون جسر الملك فهد الذي يصلهم بالخبر.
ووفرت الهيئة أكثر من 300 مراقب على جميع شبكة الطرق؛ إضافةً لتخصيص الرقم 938 لاستقبال جميع الملاحظات والاستفسارات على مدار الـ24 ساعة.