نيابة عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية

البلاد (الرياض)
نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء أمس، في الاجتماع الوزاري المشترك بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية- الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، والمملكة المغربية، المنعقد عبر الاتصال المرئي.
وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ودعم أطر الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.
حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير إدارة مجلس التعاون الخليجي فيصل بن سعيد.