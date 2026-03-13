نيابة عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية

البلاد (الرياض)
نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء أمس، في الاجتماع الوزاري المشترك بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية- الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وجمهورية مصر العربية، المنعقد عبر الاتصال المرئي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون المتينة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
وجدد أصحاب السمو والمعالي إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات الاعتداءات السافرة وغير المبررة التي قامت بها إيران ضد دول مجلس التعاون الخليجي، مشددين على حق دول المجلس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتسخير جميع الإمكانات لحماية أمنها واستقرارها.
حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير إدارة مجلس التعاون الخليجي فيصل بن سعيد.
