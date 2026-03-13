نيابة عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية

البلاد (الرياض)
نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء أمس، في الاجتماع الوزاري المشترك بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية- الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، والمملكة الأردنية الهاشمية، المنعقد عبر الاتصال المرئي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات المتينة بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم وتنمية أطر الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما.
وجدد أصحاب السمو والمعالي إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات الاعتداءات السافرة وغير المبررة التي قامت بها إيران ضد دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشددين على حق دول المجلس والأردن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتسخير جميع الإمكانات لحماية أمنها واستقرارها.
حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير إدارة مجلس التعاون الخليجي فيصل بن سعيد.