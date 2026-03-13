منع المنظمات غير الربحية من استخدام اسم أو صور الحرمين

البلاد (جدة)

وجه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي منظمات القطاع بعدم التصوير في الحرمين الشريفين وساحاتهما دون استيفاء الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

كما وجه المركز في تعميم اطلع “أخبار24” عليه بعدم استخدام اسم الحرمين أو الأسماء أو الرموز المقدسة أو صورها، مثل صور الكعبة المشرفة، أو صور منسوبي الهيئة أو خدماتها، لما قد يوحي للغير بتولي المنظمات غير الربحية لدور من الأدوار المناطة بالهيئة، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط ذات الصلة الصادرة عن الهيئة.

ووفقاً للتعميم يأتي هذا التوجيه انطلاقاً من اختصاصات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالإشراف المالي والإداري على منظمات القطاع غير الربحي الواردة في تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزارة، وبناء على ما ورد إليه من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وحرصاً من المركز على امتثال المنظمات غير الربحية بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.