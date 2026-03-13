سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الفرنسية

25 / رمضان / 1447 هـ      13 مارس 2026

 

البلاد (جدة)

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها.

كما جرى التأكيد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

