زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب وسط تركيا دون وقوع أضرار

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا صباح اليوم، بحسب ما أفادت وكالة الاستجابة للطوارئ التركية.
وأوضحت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ “أفاد” أن الزلزال بلغت قوته 5.5 درجات ووقع مركزه في مدينة “نيكسار” بمحافظة “توكات” على عمق 6.4 كيلومترات، عند الساعة 0335 صباحًا بالتوقيت المحلي.
وأكّدت الوكالة أن سكان عدة محافظات شعروا بالضربة، مضيفة أنه “لم ترد أي تطورات سلبية”.
