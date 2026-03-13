السياسة

تركيا تعلن إسقاط ثالث صاروخ إيراني في أجوائها

صحيفة البلادaccess_time25 / رمضان / 1447 هـ      13 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

واس (أنقرة)

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم إسقاط صاروخ باليستي إيراني في المجال الجوي التركي بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في ثالث حادثة من نوعها خلال ما يزيد بقليل عن أسبوع.

وقال بيان صادر عن الوزارة -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية:” تم تحييد ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو المتمركزة في شرق البحر المتوسط”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *