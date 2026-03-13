الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي تواصل تنفيذ خدماتها الميدانية

تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية داخل المسجد النبوي وساحاته خلال ما تبقى من شهر رمضان، عبر فرق متخصصة تعمل على مدى الساعة لخدمة المصلين والزائرين وتهيئة الأجواء الإيمانية لهم.
وتباشر الفرق الميدانية تنظيم حركة الحشود وإدارة تدفقات المصلين داخل المسجد النبوي وساحاته، بما يضمن انسيابية الدخول والخروج والاستفادة من المساحات المخصصة للصلاة، بالتزامن مع متابعة جاهزية المصليات والمرافق والخدمات المساندة، وتنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم بشكل مستمر للحفاظ على أعلى مستويات النظافة، خاصة خلال أوقات الذروة في أواخر الشهر الفضيل.
كما تشمل منظومة الخدمات توفير سقيا ماء زمزم في المواقع المخصصة داخل المسجد النبوي وساحاته، إلى جانب العناية بالمصاحف وترتيبها في أماكنها المخصصة بما ييسر على المصلين والزائرين أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
تأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي خلال موسم رمضان.
