“الملتقى الرياضي الرمضاني” بالمدينة المنورة يختتم فعالياته بـ 19 بطولة رياضية

البلاد (المدينة المنورة)
اختتمت جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة “مجتمعي” فعاليات الملتقى الرياضي الرمضاني بعد سلسلة من المنافسات الرياضية التي أقيمت خلال شهر رمضان، وشهدت إقبالًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية في أحياء المدينة المنورة.
وأطلقت الجمعية الملتقى بـ 19 بطولة رياضية متنوعة، شملت كرة القدم (بفئات البراعم، الناشئين، الشباب، و40 سنة فما فوق)، إضافة إلى منافسات ألعاب كرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة الصالات، والسباحة، وتنس الطاولة، والبادل، والألعاب الإلكترونية، والألعاب الذهنية، وأقيمت المنافسات على ملاعب مراكز الأحياء والملاعب المحلية مثل حي القصواء، أبو بريقاء، حديقة الملك فهد، ومركز دوم الحضاري.
وأكدت الجمعية أن المبادرة حققت أهدافها في تعزيز الصحة العامة، واستثمار طاقات الشباب، وتشجيع التنافس الإيجابي، وتعميق الترابط الاجتماعي بين أبناء الأحياء خلال شهر رمضان، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة لتعزيز جودة الحياة، وتنفيذ ومبادرات التنمية المجتمعية.